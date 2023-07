Rajadas de vento de quase 70 km/h derrubam duas árvores em Londrina

As rajadas de vento de 69,8 km/h que atingiram Londrina na noite desta quarta-feira (12) provocaram a queda de pelo menos cinco árvores no município. As informações são do boletim de ocorrências da Defesa Civil das 9h26 divulgado pela prefeitura às 10h44.

Às 23h16, a Defesa Civil de Londrina registrou a primeira queda, ocorrida na rua Canudos, no jardim Higienópolis, região central da cidade. A Copel (Companhia Paranaense de Energia) realizou o atendimento iniciou e parte da via ficou bloqueada.

Já a segunda queda foi registrada às 23h59, na estrada dos Periquitos, no bairro Limoeiro, zona Leste. A Defesa Civil fez o atendimento da ocorrência, que deixou a via totalmente interditada.





Nesta quinta (13), foram mais três chamadas de árvores caídas.



Houve ainda um destelhamento registrado às 8h56 na rua 64, na zona Sul. A orientação para o pedido de lona foi para retirada do material no Compdec.

13/07/2023 08:39:00 QUEDA DE ARVORE CENTRO - C1/C2 JARDIM INDIANAPOLIS 365 ENCAMINHADO A SEMA PARA 13/07/2023 09:15:00 QUEDA DE ARVORE SUL - S1 CONJUNTO CAFEZAL 2 299 ENCAMINHADO A SEMA PARA 13/07/2023 08:42:00 QUEDA DE ARVORE DANO REDE ELÉTRICA CENTRO - C1 JARDIM HIGIENOPOLIS 49 ENCAMINHADO De acordo com Ângela Beatriz, meteorologista do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), os ventos atingiram sua velocidade máxima entre as 23h da quarta-feira e a meia-noite de quinta-feira (13). O acumulado de chuvas no período foi de 11 milimetros.



A meteorologista apontou, ainda, que os eventos climáticos das últimas horas aconteceu em razão do fenômeno do ciclone extratropical que passa pelo Paraná. "Os efeitos foram mais intensos no sul do Estado e agora o ciclone já está em declíneo. Agora, teremos uma massa de ar fria, que vai derrubar as temperaturas", explica.

Nos próximos dias, conforme relata Ângela, as temperaturas devem ficar entre 7ºC e 20ºC em Londrina. As mínimas e as máximas devem começar a aumentar somente no domingo (16), quando a temperatura poderá chegar a 23ºC.



PARANÁ

Centenas de profissionais da Copel trabalharam durante a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira para restabelecer o fornecimento de energia em todas as regiões do Paraná que foram atingidas por um temporal de grandes proporções.

Neste momento, segundo informações do Governo do Estado, 173 mil consumidores estão com o fornecimento de energia interrompido no Estado.



A região mais afetada é o Leste do Estado (Curitiba, Região Metropolitana e Litoral), com 95,4 mil unidades consumidoras desligadas e 1.050 serviços emergenciais em andamento. Até agora, 4,1 mil serviços emergenciais precisam ser atendidos pelas equipes de eletricistas em todo Paraná.

As fortes chuvas também afetaram as unidades de produção e distribuição de água em cidades e distritos da região Oeste do Estado.

No Oeste, as cidades de Catanduvas, Boa Vista da Aparecida, Terra Roxa e o distrito de Alto Alegre do Iguaçu, no município de Capitão Leônidas Marques, permanecem com os sistemas paralisados em razão da falta de energia. A Sanepar está providenciando geradores para reduzir os impactos da falta de água.





