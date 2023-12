Arapongas promove coleta de lixo eletrônico, pneus e arrecadação de brinquedos

Arapongas vai receber a 23ª edição da Coleta de Lixo Eletrônico, eletrodomésticos e pneus. A ação será realizada no sábado (16), das 8h às 14h no pátio do Ginásio Municipal Luiz Augusto Zin, localizado na Rua Marabu, 810.



A ação será realizada com o objetivo de descartar corretamente esses materiais, já que os equipamentos eletrônicos possuem diversos componentes tóxicos em suas estruturas e se descartados de maneira incorreta, esses resíduos podem contaminar o solo e os lençóis freáticos, colocando em risco a saúde pública.



Publicidade





Como parte das celebrações, será feita também a arrecadação de brinquedos novos ou seminovos (em bom estado de uso) para serem doados à crianças em situação de vulnerabilidade social.





A iniciativa é realizada com apoio do Rotary Clube Arapongas Amanhecer, sendo uma idealização de Silvano Santos e tem o apoio da Prefeitura de Arapongas, Secretarias Municipais do Meio Ambiente e Segurança, Codar e a parceria de várias empresas locais.



“Vamos fazer a última ação do ano. Importante lembrar que não vamos receber baterias, pilhas e nem lâmpadas. Todo o material será revertido para a cooperativa Cidade dos Pássaros”, falou Silvano.