Assaí vence premiação nacional Prefeitura Empreendedora

Assaí, município de 13,7 mil habitantes da Região Metropolitana de Londrina, conquistou na noite desta terça-feira (11) o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora na categoria Empreendedorismo na Educação, considerada a mais completa das premiações, que contempla ações em diferentes áreas, a fim de comprovar que a cidade está no rumo certo para o desenvolvimento local, principalmente no que tange a geração de empregos e renda.







A cerimônia de premiação foi realizada em Brasília e reuniu gestores públicos de todos os estados do país.



A iniciativa que está na 12° edição, busca reconhecer a capacidade administrativa dos gestores públicos que tenham implantado projetos com resultados comprovados de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios nos municípios brasileiros, e que tenham trabalhado em prol da modernização da gestão pública. Assaí já tinha vencido a Etapa Estadual do Prêmio, e concorria com os vencedores estaduais dos outros 26 estados.







"Assaí acaba de ganhar o maior prêmio nacional de gestão pública, organizado pelo Sebrae Nacional. Estou muito feliz e emocionado de compartilhar este prêmio. Estamos demonstrando a força do assaiense, abrindo caminhos para jovens e pequenos empresários, fazendo com que o mundo conheça Assaí. A nossa gestão já foi reconhecida em 13 premiações no Brasil e no mundo. E agora chegou a vez desse reconhecimento do Sebrae, que é o maior prêmio do Brasil na área de gestão pública", frisa o prefeito Tuti Bomtempo.

Projeto Vencedor





O projeto vencedor, chamado "Assaí Tech" comprovou seus resultados através de visitas técnicas do Sebrae. O gerente regional do Sebrae, Rubens Negrão, reforçou a importância deste reconhecimento. "Estamos muito felizes e orgulhosos desta conquista. Acompanhamos de perto e apoiamos diversos trabalhos do Ecossistema do Vale do Sol, desde o seu primeiro ciclo, em 2022.





A parceria do Município com o Sebrae/PR é de longa data e se fortalece a cada ano, na gestão do prefeito Tuti Bomtempo. E ter esse reconhecimento nacional é sinal de que os gestores acreditam no empreendedorismo como agente transformador e não estão medindo esforços para realizar um trabalho de excelência em prol da cidade de Assaí."





Na cerimônia de premiação, estiveram presentes na comitiva do prefeito Tuti Bomtempo, o chefe de Gabinete, Paulo Roberto Moreira, e o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Igor Oliveira.