Ministério Público investiga envio de vídeo contra greve dos professores no Paraná

O MP-PR (Ministério Público do Paraná) investiga o custeio, a produção e o envio de vídeo contra a greve dos professores a pais de alunos da rede estadual de ensino.





O material, encaminhado no âmbito da Seed (Secretaria de Estado de Educação), circulou nos dias que antecederam a greve dos professores, iniciada no último dia 3 de junho.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A investigação foi instaurada na semana passada pela 5ª Promotoria de Justiça de Proteção do Patrimônio Público de Curitiba.





Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do MP-PR, o objetivo é "averiguar as circunstâncias do custeio, da produção e do envio, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação". O procedimento está em trâmite.



Publicidade





O vídeo não esclarece a autoria do conteúdo e fala em manifestações violentas por parte dos professores, alertando os pais sobre os riscos a que os alunos estariam expostos.







A existência do material disparado em massa aos pais de alunos da rede estadual foi revelada pelo Jornal Plural, no dia 6 de junho, e a autoria foi atribuída à Seed. Segundo o veículo de comunicação, a investigação jornalística apontou que o vídeo teria sido armazenado na internet por um prestador de serviços à secretaria de forma terceirizada, o que foi confirmado posteriormente pela secretaria.

Publicidade





Em nota, a pasta afirmou que o objetivo era alertar os pais sobre os riscos aos estudantes







No material divulgado, o autor ignora o direito constitucional à greve garantido aos servidores públicos e chama o movimento de "manifestação partidária".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: