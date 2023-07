Avião que partiu de Umuarama com servidores do Estado desaparece na Serra do Mar

Um avião bimotor que decolou de Umuarama (noroeste) com destino a Paranaguá (litoral) desapareceu na manhã desta segunda-feira (3) na altura da Serra do Mar. A aeronave sumiu do radar pouco antes de chegar no terminal da cidade portuária. Além do piloto, o avião era ocupado por dois servidores do Governo do Estado. O modelo da aeronave é Piper PA-28R-200 Cherokee Arrow II, de 1974. O prefixo é PT-JZC.





De acordo com o informações do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros, foram realizadas buscas a partir das 14h30 com os helicópteros Falcão 12 e Resgate 04, mas até o final da tarde nada foi localizado. Devido ao mau tempo, algumas regiões não foi possível realizar a busca. Segundo informações preliminares, a aeronave teria desaparecido do radar às 10h14, na região da Limeira, atrás da Serra da Prata, em Guaratuba (litoral).

Publicidade

Publicidade





Já a FAB (Força Aérea Brasileira) informou que o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (Salvaero) está responsável por coordenar as buscas aéreas na região e que as operações serão feitas inclusive à noite.





O Governo do Estado confirmou que dois servidores públicos da Casa Civil estavam na aeronave. Ainda de acordo com informações da assessoria do Palácio Iguaçu, assim que o Estado soube que o avião saiu da rota e não chegou ao seu destino foram realizadas buscas, em apoio ao Cindacta, com os helicópteros de resgate.





O Cindacta já mandou um avião especializado em buscas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para essa área. O Governo do Paraná também deixou à disposição helicópteros da Casa Militar, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e do Corpo de Bombeiros para continuar as buscar nesta terça-feira (4). O Corpo de Bombeiros do Litoral também já iniciou um trabalho por terra na Serra do Mar.