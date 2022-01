Paraná terá mais voos entre dez cidades e Curitiba

Começa nesta semana a operação de mais voos em dez destinos da Azul Linhas Aéreas no Paraná. Todos conectam cidades do Interior a Curitiba, como parte do Voe Paraná, maior programa de aviação regional do País.

Os municípios de Cianorte, Telêmaco Borba, Arapongas, Campo Mourão, Apucarana, Guaíra, Francisco Beltrão, Cornélio Procópio e União da Vitória passaram a receber voos vindos da Capital nesta última segunda-feira (24) e nesta terça (25) será a vez de Umuarama.

Essas operações serão realizadas de três a quatro vezes por semana, feitas com o Cessna Gran Caravan, modelo utilizado pela empresa sub-regional da Azul, a Azul Conecta, com capacidade para nove clientes.





Em Curitiba, passageiros da companhia podem se conectar a dezenas de destinos de todo o mundo.





A concretização destas operações se deve a uma parceria do Governo do Estado com a Azul.

"Costumo dizer que, aonde pousa uma de nossas aeronaves, decola o progresso. Quando um destino passa a contar com uma ligação regular por modal aéreo, a cidade passa a estar conectada com todas as regiões, criando um novo fluxo de deslocamento corporativo ou a lazer. Cianorte, Telêmaco Borba, Arapongas, Campo Mourão, Apucarana, Guaíra, Francisco Beltrão, Cornélio Procópio, União da Vitória e Umuarama agora fazem parte da extensa e mais ampla malha doméstica do País, que é operada pela Azul. Estamos muito felizes de iniciar o ano com essa boa notícia, transformando Curitiba em um hub de operações e conectando todas as partes do estado paranaense", destaca Ronaldo Veras, assessor especial da presidência da Azul.





Na cidade de Paranavaí, outro destino que será servido pela Azul Conecta, as operações devem ter início em março, após a conclusão de obras de melhoria na infraestrutura do terminal. Serão três voos semanais para Curitiba.