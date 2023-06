Babá e criança de um ano morrem em incêndio de residência em Maringá

Uma mulher de 50 anos, que era babá, e uma criança de um ano morreram em um incêndio em uma residência em Maringá (Noroeste) no fim da madrugada desta sexta-feira (30).





Duas vítimas foram resgatadas e encaminhadas para o hospital Santa Casa, uma mulher 35 anos e uma criança de três anos, filha dela, em queimaduras, mas com sintomas de inalação de fumaça.







As duas pessoas em óbito foram encontradas no banheiro da casa. O bebê também era filho da mulher que sobreviveu. Os corpos vão ser encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá depois do trabalho da Polícia Científica, e os nomes dos envolvidos não foram divulgados.





Por volta das 10h, os Bombeiros informaram que foi concluído o trabalho de rescaldo para que a Polícia Científica pudesse assumir a ocorrência. As causas vão ser apuradas pela Polícia Civil.





Atualizada às 12h30.