No Paraná, mais da metade das ações trabalhistas encerra em acordos

Com o slogan “É conciliando que a gente se entende", a Justiça do Trabalho realiza, entre os dias 20 e 24 de maio, a 8ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. É uma oportunidade para trabalhadores e empregadores buscarem uma solução amigável para ações que tramitam em qualquer fase na Justiça.





O presidente do TRT-PR (Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região), desembargador Célio Horst Waldraff, explica que a conciliação é uma forma de resolver litígios trabalhistas que tem sido estimulada pelo Judiciário nos últimos anos.

"As partes voluntariamente, diante de concessões recíprocas, acabam solucionando o litígio independente da sentença. Pensando em vantagens, acaba sendo uma solução mais rápida e menos onerosa para as duas partes", explica.





Para o trabalhador, a conciliação traz maior agilidade para receber a indenização; para o empregador, ajuda a prever melhor os gastos e estruturar dívidas. “E para o Judiciário também é muito bom porque as questões eventualmente menos complexas são resolvidas e resta mais tempo para os outros processos", acrescenta Waldraff.

COMO PARTICIPAR





O presidente do TRT-PR explica que qualquer uma das partes pode inscrever o processo na semana de conciliação. As inscrições seguem abertas até o dia 10 de maio e podem ser feitas pelo site do Tribunal (www.trt9.jus.br). Depois, a parte contrária será convidada a comparecer na audiência para tentar uma solução amigável. A participação é voluntária.





