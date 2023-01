BR-277 tem restrição de tráfego de caminhões neste final de semana

Começa a valer nesta sexta-feira (13) a restrição de tráfego, nos finais de semana de janeiro, de veículos pesados na BR-277, na Serra do Mar.





A medida, estabelecida Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), visa garantir mais segurança aos usuários e reduzir os congestionamentos na rodovia. A determinação é específica para o Litoral, devido às obras em andamento.

Publicidade

Publicidade





Com isso, veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens, entre outros, não poderão circular na BR-277 entre o km 30 (viaduto de Morretes) ao km 60 (antiga praça de pedágio) em horários e sentidos específicos.





Confira como será a organização do tráfego:

Publicidade





Sexta-feira – 14h00 às 00h00 – bloqueio no sentido Paranaguá

Publicidade

Domingo – 14h00 às 00h00 – bloqueio no sentido Curitiba

Segunda-feira – 06h00 às 12h00 – bloqueio no sentido Curitiba

Publicidade





Nestes períodos, nos quais são registrados grandes volumes de tráfego, a circulação de veículos leves deve ocorrer com mais agilidade, e após as liberações, motoristas de caminhão irão encontrar a rodovia já com o trânsito desafogado.





Dias de restrição de tráfego em janeiro:

Publicidade





Sextas-feiras: 13, 20 e 27

Publicidade

Domingos: 15, 22 e 29

Segundas-feiras: 16, 23 e 30

Publicidade





OBRAS





O DER/PR atualmente trabalha na recuperação da encosta da BR-277 no km 39 e km 41, enquanto o DNIT realiza a obra no km 42.





O trecho opera em três pistas do km 39 ao km 41, e em duas pistas do km 41 ao km 42, com guindastes e outros maquinários utilizando as pistas de rolamento bloqueadas.





Atualizações sobre as condições de tráfego da rodovia estão disponíveis pelo Twitter.