Cambé: Interligação de rede vai afetar abastecimento de água no Conjunto Morumbi

A Sanepar informou que vai executar um serviço de interligação de rede nesta terça-feira (6). Com isso, haverá interrupção no abastecimento de água no Conjunto Habitacional Morumbi, em Cambé. O serviço será feito das 8h às 18h e normalização da distribuição de água deve ocorrer à noite, de maneira gradativa.





A população precisa evitar desperdícios e utilizar a água prioritariamente para alimentação e higiene pessoal.

Podem ficar sem água clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br