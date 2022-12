Caminhões terão tráfego restrito, mas ida à praia vai exigir paciência

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) anunciou nesta segunda-feira (19) que o tráfego de veículos com cargas pesadas será restrito na BR-277 e na BR-376 para o Natal e o Ano Novo. O objetivo é priorizar o tráfego de veículos leves que seguirão rumo às praias do Paraná e de Santa Catarina nos dois feriados.







As duas rodovias, principais ligações com o litoral, têm lentidão e pontos que operam em pista simples por causa das fortes chuvas dos últimos meses. Para quem pretende deixar Londrina com destino às praias de Santa Catarina, o ponto mais problemático é a BR-376 na altura de Guaratuba, no litoral do estado.

No dia 28 do mês passado, dois grandes deslizamentos levaram à interdição da rodovia no quilômetro 668. Duas pessoas morreram e os bombeiros encontraram seis veículos e cinco caminhões soterrados. Nesta segunda, segundo a PRF, não havia fila no sentido Santa Catarina, mas a fila no sentido Curitiba chegava a 5 quilômetros.





No sábado (17), a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, informou que a pista no sentido Curitiba será totalmente liberada somente em 30 dias. Ainda não há previsão para liberação total do tráfego no sentido Florianópolis, o que dependerá do “avanço das obras de aplicação de tela de alta resistência onde houve o deslizamento", de acordo com a empresa.

A rodovia ficou nove dias interditada. Neste fim de semana, a viagem entre Florianópolis e Curitiba, que dura em média quatro horas, demorou até seis horas.





Os bloqueios para veículos pesados na BR-376 serão no Posto da PRF, no Alto da Serra, no km 662, em Tijucas do Sul (PR), e na praça de pedágio de Garuva (SC).





Caminhões com mais de 42 toneladas não poderão circular das 14h à meia-noite dos dias 23, 25, 30 e 1º de janeiro; das 6h às 18h dos dias 24 e 31; e das 6h ao meio-dia dos dias 26 e 2 de janeiro.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.