Júri de ex-marido de mulher acusada de matar a filha no Paraná é adiado

O julgamento do réu Everson Luís Cilian, que ocorreria na quarta-feira (15), no Tribunal do Júri de Campina Grande do Sul (região metropolitana de Curitiba), foi adiado a pedido da defesa.





Cilian era marido de Tânia Djanira Melo Becker de Lorena , denunciada pelo Ministério Público do Paraná em dezembro de 2007 pela morte da própria filha e que foi presa no último sábado (11). A ré e o então marido (padrasto da vítima) estiveram foragidos por mais de 15 anos. O homem e possível coautor do crime – supostamente cometido porque o casal queria a guarda do neto – foi preso em 2023.

Como os denunciados estavam foragidos, o processo ficou suspenso, conforme determina o Código de Processo Penal (artigo 366). Desde aquela época, o MPPR (Ministério Público do Paraná) requereu a prisão preventiva de ambos. No ano passado, ele foi preso em Apucarana (Centro-Norte), onde estava detido. As ações penais contra os dois foram desmembradas, de modo que cada um dos réus responde a uma ação específica – o processo referente ao denunciado prosseguiu, e ele será julgado em Campina Grande do Sul, comarca que então abrangia também o município de Quatro Barras, local em que ocorreu o crime.





A nova data designada pelo Judiciário para o julgamento é o dia 23/5, quinta-feira, a partir das 9h.