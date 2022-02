Casos de Vanessa Gomes e de Eduarda Shigematsu também vão a julgamento

Onze anos depois, o caso de Vanessa Cristiane Batista Gomes será julgado em Londrina nesta quarta-feira (23). O acusado pela tentativa de homicídio duplamente qualificado contra sua ex-companheira, José Laurentino da Silva Primo, é acusado também de ter cometido o crime de lesão corporal contra sua ex-sogra, Cenira Batista Gomes, atacada quando tentou defender a filha.

A motivação para o crime foi a tentativa de Vanessa de pôr fim ao relacionamento abusivo que vivia com o réu havia dez anos. Primo cortou sua ex-sogra na noite do dia 6 de outubro de 2010, no Jardim San Rafael, na zona leste. O caso irá a julgamento no Tribunal do Júri de Londrina, às 9 horas, e poderá ser assistido ao vivo, pelo Youtube, no canal do Tribunal de Júri TJPR. Por ter ocorrido antes da lei do feminicídio, de 2015, o crime foi tipificado, na acusação, como homicídio qualificado tentado.



