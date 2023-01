Cerca de 80% da costa paranaense está própria para banho, aponta Boletim

Aproximadamente 80% da costa do Paraná está própria para receber banhistas e prática de atividades esportivas durante o verão. As informações são do Boletim de Balneabilidade do Instituto Água e Terra (IAT) divulgadas nesta sexta-feira (20). O órgão ambiental é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).





De acordo com o relatório, dos 76 locais monitorados, entre Litoral e regiões Oeste e Norte, 59 receberam a bandeira azul, indicando a boa qualidade da água. Outros dez pontos, porém, são sempre considerados impróprios por serem foz dos rios da região litorânea, ou seja, locais que drenam as áreas urbanas.

Em relação ao boletim da semana passada, três áreas da Ilha do Mel, todas na Praia de Encantadas, passaram a ser consideradas impróprias, identificadas por bandeiras vermelhas. Já nas Costas Oeste (praias artificiais no reservatório de Itaipu) e Norte (Primeiro de Maio) todos os pontos estão aptos para banho.





Outros quatro locais seguem identificados como impróprios: no Rio Nhundiaquara, em Morretes/Antonina na altura do Lago Lamenha Lins e Porto de Cima, em Ponta da Pita; e no Rio Marumbi, próximo à ponte Estrada Anhaia.

Este é o quinto Boletim de Balneabilidade da temporada de verão 2022/2023. O documento, divulgado pelo IAT toda sexta-feira, alerta a população sobre os locais que podem causar problemas de saúde quando em contato com a água, pela transmissão de bactérias, vírus, como dermatite, diarreia, problemas respiratórios, entre outros. São locais onde a análise laboratorial identificou a presença da bactéria Escherichia coli, presente em fezes de animais e humanos. O monitoramento começou na semana do Natal e vai até o fim da temporada, no carnaval.





“Essa pesquisa é importante por tornar público as águas que carregam diversos vírus e bactérias prejudiciais à saúde. Pessoas com imunidade mais sensível, como idosos e crianças, podem perder todo o verão ao contrair doenças nesses pontos impróprios”, afirmou a bióloga do laboratório de microbiologia do IAT em Curitiba, Beatriz Silveira. Ela é uma das responsáveis por mapear a qualidade da água de todo o litoral do Estado.

