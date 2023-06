Cerca de R$ 3 mil em moedas são retirados de rio nas Cataratas do Iguaçu

Cerca de R$ 3 mil em moedas foram retirados nesta segunda-feira (3) do Rio Iguaçu, nas Cataratas do Iguaçu, durante uma intervenção ambiental em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.







O Parque Nacional do Iguaçu retirou 158 quilos de moedas, oriundas de aproximadamente 40 países diferentes. Maior parte delas já estava em processo de corrosão, segundo a concessionária Urbia Cataratas.





A ação ambiental, realizada pela Urbia com apoio do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), se concentrou na região da passarela das Cataratas, onde muitos turistas arremessam as moedas como forma de fazer pedidos e desejos.





A atitude dos visitantes, contudo, traz consequências ao meio ambiente, como a contaminação do lençol freático e da água. Além disso, as moedas podem ser confundidas com presas pelos animais aquáticos.





O recolhimento das moedas é feito uma vez por ano. As recolhidas nessa ação e que ainda têm valor serão destinadas a uma ação ambiental do parque, informou a Urbia.