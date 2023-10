Chuvas provocam fechamentos de rodovias estaduais do Paraná

A chuva que atinge grande parte do Paraná e Santa Catarina levaram ao fechamento de rodovias estaduais no Paraná nesta quinta-feira (12). Também por conta dos temporais, o DER (Departamento de Estradas de Rodagens) também decidiu retomar o fechamento da Estrada da Graciosa no período noturno, a partir das 12h.

A PR-540, em Entre Rios, distrito de Guarapuava, está com bloqueio total do km 0 ao km 6, devido ao rompimento de bueiro metálico e danos ao pavimento. O acesso ao distrito está limitado à colônia Socorro, com o retorno sendo realizado pela colônia Jordãozinho.





A tendência é que a ponte, que fica na ligação entre São Mateus do Sul e Três Barras, fique submersa por algumas horas, não sendo viável a utilização do trecho devido ao risco aos condutores.

O DER monitora a situação e está providenciando sinalização de emergência. Usuários devem seguir por rotas alternativas, como a BR-116 ou BR-376.



O DER informa que vai retomar a partir desta quinta-feira (12) os bloqueios preventivos da Estrada da Graciosa (PR-410) no período noturno.

Devido às fortes chuvas atingindo a região da Serra do Mar, será realizado o bloqueio a partir das 19h, com previsão de retorno do tráfego às 7h desta sexta-feira, caso as condições sejam favoráveis. Caso haja necessidade, a rodovia pode ser reaberta algumas horas mais tarde.





A previsão é de manter essa programação enquanto durarem as chuvas. A medida garante a passagem do tráfego durante o dia, com monitoramento visual e instrumental, e interrupção do tráfego somente quando o mesmo monitoramento não é possível, à noite.

Estas condições de visibilidade, bem como a pista estreita, e as obras em andamento, tornam o tráfego não recomendável durante o período noturno.

