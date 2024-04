Expoingá chega aos 50 anos e quer movimentar mais de R$ 600 milhões

A Expoingá celebra o Jubileu de Ouro (50ª edição) com a expectativa de movimentar mais de R$ 600 milhões em negócios neste ano. O evento será realizado de 9 a 19 de maio, no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro.





Trata-se de uma das maiores e mais importantes feiras do país, com um público estimado em mais de 500 mil visitantes nos 11 dias de evento. Ao todo, são 47 mil metros quadrados de área construída em uma área total de 248 mil metros quadrados. Destaque para a Arena de Shows e Rodeios, uma das maiores arenas cobertas da América Latina, com capacidade para 14 mil pessoas. Na Expoingá estarão concentrados equipamentos, insumos e tecnologias modernas, desde máquinas milionárias a sensores inteligentes que ajudam a otimizar o processo de semeadura, pulverização e colheita no campo.

Instituições bancárias também estarão presentes, disponibilizando linhas de crédito especiais para o produtor rural que poderá fazer bons negócios durante o evento.





Além disso, a Expoingá é um megaevento com oportunidades de grandes negócios em outras áreas, como a indústria automobilística, que trará seus últimos lançamentos, e uma variedade de outros produtos, desde barcos a bicicletas elétricas, passando por produtos mobiliários até vestuário, entre outros.

No segmento da pecuária, a feira contará com o maior número de raças presentes entre as feiras agropecuárias realizadas recentemente, incluindo 17 raças de bovinos, além de equinos e ovinos e a realização de oito leilões.





A programação conta também com uma série de eventos técnicos, como simpósio de equideocultura, leilão virtual de matrizes, congresso de integração de direito e agronegócio, fóruns sobre turismo rural e sobre integração lavoura-pecuária-floresta, entre outros.





