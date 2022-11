Copel religa mais 13 mil domicílios atingidos pelos temporais no fim de semana

Mais 13 mil domicílios que estavam sem luz em decorrência dos sucessivos temporais que atingiram todas as regiões do Paraná a partir do último sábado (29) foram religados durante a noite e madrugada. Equipes da Copel de serviços, manutenção e obras seguem em campo na execução dos reparos a fim de regularizar os serviços a 31 mil domicílios que estão sem energia, em todo o Estado.





Destes, 9,7 mil estão na região Norte, 8,5 mil no Leste, 5,7 mil no Oeste, 4,3 mil no Centro-sul e 2,8 mil no Noroeste.

Na região Norte, houve importantes avanços ao longo da noite, com a recomposição das fontes de abastecimento a Rosário do Ivaí.





O gerente regional de Manutenção, Wagner Bonifácio, falou sobre as dificuldades enfrentadas. “Este evento foi muito severo, e causou danos não só nas duas fontes que atendem a cidade de Rosário, mas também nas redes anteriores a elas, sem as quais não era possível retomar o fornecimento ao município. Além dos muitos postes quebrados, encontramos árvores sobre a rede elétrica e diversos pontos com cabos rompidos. Com reforços recebidos de outras localidades, conseguimos finalmente reconstruir esses trechos do sistema de distribuição”, disse.

O abastecimento principal também está regularizado em Godoy Moreira e Rio Branco do Ivaí, no Vale do Ivaí, que chegaram a ter o fornecimento interrompido a praticamente todo o território. Bonifácio ressalta, entretanto, que ainda há muito trabalho pela frente para recompor o estrago no interior dos municípios do Vale. Há ainda 418 ocorrências para atendimento pelas equipes na região.





Em Londrina, cerca de mil domicílios foram religados ao longo da noite e os trabalhos de recomposição das redes seguem ao longo desta terça-feira (01), principalmente na zona rural ao sul do município. A fim de restabelecer a energia para os 1,8 mil imóveis sem luz no momento, será necessário o atendimento de 183 ocorrências, boa parte delas com postes quebrados e pontos de rompimento na fiação, serviços que exigem maior tempo de execução.