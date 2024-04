CorriDown promove a inclusão neste domingo em Apucarana

A 4ª edição da CorriDown será realizada neste domingo (28), a partir das 9h, no entorno do Lago Jaboti, em Apucarana (Centro-Norte). Além de um treino de corrida que poderá ser de 3 ou 6 quilômetros, haverá ainda caminhada solidária, ginástica coletiva, dança, alongamento, aeróbica e brincadeiras.





O evento é uma iniciativa da Associação Download de Apoio à Síndrome de Down e conta com a parceria da Secretaria Municipal de Esportes.

Fabíola Godoi Acosta, presidente da “Download”, explica que as inscrições podem ser feitas pelo link ou na Loja Dias Couro. “O custo será de 60,50, com direito à camiseta e os recursos arrecadados serão todos revertidos para os projetos desenvolvidos pela Associação”, detalha. Segundo ela, serão entregues medalhas a todos os participantes.





Os participantes da CorriDown ficarão concentrados na Avenida Jaboti, nas proximidades do Moto Clube Asas da Liberdade, e o evento terá a seguinte programação: às 9 horas (abertura); 9h15 (alongamento), 9h30 (largada do treino de 3 e 6 km), 10 horas (caminhada inclusiva e solidária) e 10h30 (dança, aeróbica e brincadeiras).

Liana Lopes Bassi, presidente da Federação Paranaense de Associações de Síndrome de Down (FEPAS), afirma que a CorriDown é um estímulo. “Quem tem a síndrome vê, com eventos como esse, que a sociedade está apoiando e contribuindo com os diversos projetos que são desenvolvidos”, pontua.





O prefeito Junior da Femac recebeu o convite para participar do evento de Luiza Acosta, que possui a síndrome. Luiza também aproveitou para fazer uma gravação de divulgação do evento, ao lado do prefeito, que será divulgado nas redes sociais.

“A Luiza Acosta é um exemplo para todos nós. Ela participa ativamente dos projetos e das atividades da Associação e também iniciou a carreira de atriz nos cinemas, participando do longa-metragem Colegas 2. O filme é um sucesso de público e crítica, marcando a história do cinema brasileiro com seus protagonistas com síndrome de Down”, ressalta o prefeito.





A reunião, realizada no gabinete municipal, contou ainda com a presença de Fabíola Godoi Acosta, presidente da Associação, que esteve acompanhada de Maria de Lourdes, integrante da diretoria, e de Liana Lopes Bassi, diretora técnica científica da entidade e presidente da FEPASD (Federação Paranaense de Associações de Síndrome de Down).





“É muito mais do que uma corrida, será uma festa de inclusão que contará com a participação de pessoas com ou sem a síndrome, de atletas e também de quem não é corredor. É um evento para toda a família e idades. Além de participar de um evento maravilhoso como este, os participantes estarão realizando uma boa ação, pois estarão contribuindo para manter os projetos da Associação Download que atende pessoas com a síndrome de Down desde o nascimento até a idade adulta”, observa Junior da Femac.