Curso na Assembleia Legislativa ensina idosos a navegarem com segurança na internet

Uma turma animada, atenta e muito curiosa participou, na manhã de sexta-feira (28), da nova edição do “Workshop Uso Seguro e Consciente da Internet – curso gratuito para pessoas idosas”, realizado na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná).





A sensação de anonimato – aliada a falta de cuidados dos usuários – tem permitido o roubo de senhas bancárias, invasão de computadores, disseminação de vírus, levando centenas de criminosos a publicarem conteúdos ofensivos de todo tipo contra milhares de pessoas, famosas ou não. Os idosos são as vítimas preferidas dos golpistas.



“Esses esclarecimentos são muito importantes”, declarou a aposentada Elizabeth Ell, que reside em Matinhos, no Litoral do Estado, e veio até Curitiba para aprender mais sobre navegação segura na internet.





“Não tenho maldade, acredito nas pessoas, tenho boa-fé, e já acabei sofrendo tentativas de golpes. Por isso, estou sempre buscando informações para me proteger”, contou.

Quem também não deixa mais de se atualizar, especialmente na área de informática, é a aposentada Emídia Santos Ferreira, de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.





Ela contou que além de mensagens oferecendo empréstimos, e outras vantagens duvidosas, que chegam todo tempo no celular, foi abordada na rua por um casal “com muita conversa e insistência”. Eles tentaram convencê-la a passar dados pessoais e apresentaram o “famoso bilhete premiado”.







“É muito bom aprender. Assim, sabemos nos defender dessas pessoas”, reforçou Ferreira. Já o aposentado Almir Vicente Neves veio até a Assembleia, em Curitiba, por indicação do filho: “Ele, como bom filho, percebe as dificuldades que tenho com esse mundo virtual, e me encaminhou as informações sobre o curso”.





