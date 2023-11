'De Portas Abertas' será promovido em Londrina e Curitiba para profissionais negros

O ‘De Portas Abertas’ pretende impactar 5 mil pessoas e oferecerá oportunidades de conexão e aprendizado para pessoas de diferentes regiões





As inscrições para a 6ª edição do De Portas Abertas foram prorrogadas e os interessados podem se inscrever até às 23h59 desta quinta-feira, 09 de novembro. O evento, que será realizado pela Ambev no dia 11 de novembro, tem o objetivo de promover um momento relevante de troca de experiências, escuta ativa e apoio para o desenvolvimento e conhecimento de pessoas negras. O projeto é encabeçado pelo grupo de afinidade étnico-racial da Ambev, o BOCK - Building Opportunities for Colleagues of all Kinds (Construindo oportunidades para colegas de todas as raças).



Além da realização na sede da Ambev, em São Paulo (SP), o encontro presencial acontecerá em Londrina (PR), Curitiba (PR), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Cachoeiras de Macacu (RJ), Piraí (RJ), Blumenau (SC), Porto Alegre (RS), Uberlândia (MG), Olinda (PE), Sete lagoas (MG), Viamão (RS), Jundiaí (SP), Jaguariúna (SP), Fortaleza (CE), Brasília (DF), e Florianópolis (SC) e a abertura será transmitida para todas as regionais, que posteriormente seguirão com ativações e programações locais. Exclusivamente na programação de São Paulo, o evento contará com a participação da Ambev Tech, hub de tecnologia da companhia. Leonardo Gonçalves Rigueto, Gerente de Dados da Ambev Tech, falará sobre diversidade e inclusão na área de tecnologia.





A iniciativa faz parte da agenda de inclusão produtiva da companhia e tem como objetivo reunir líderes negros e profissionais do ecossistema Ambev para falar sobre as áreas, possibilidades de atuação e a evolução cultural da companhia. Ao todo, cinco mil pessoas serão impactadas e 250 bolsas, entre cursos e mentorias, serão ofertadas. As bolsas de estudos serão voltadas para o desenvolvimento pessoal de soft skills e liderança, enquanto o programa de mentoria será para o desenvolvimento profissional.

Os interessados em participar podem realizar a inscrição pelo link: https://www.ambev.com.br/portas-abertas