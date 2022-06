Deputado de Arapongas aciona STF contra decisão que devolveu mandato a Francischini

Um dos suplentes da coligação que elegeu Fernando Francischini (União Brasil) em 2018, o deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD) deixou nesta segunda-feira (6) a cadeira na AL (Assembleia Legislativa do Paraná), mas pretende reverter a decisão em menos de 48 horas e voltar ao Legislativo estadual ainda nesta semana. Isso porque o parlamentar entrou com um mandado de segurança no STF (Supremo Tribunal Federal) contra a decisão liminar do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), que devolveu os mandatos de Francischini e de outros três ex-deputados estaduais do Paraná eleitos à época pelo PSL.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal terá sessão extraordinária virtual nesta terça-feira (7) para analisar um recurso protocolado pela defesa de Bazana contra a volta do mandato de Francischini. "A gente sempre respeita as decisões da Justiça, mas não concordamos com a liminar dada pelo ministro Nunes Marques dessa forma e impetramos a ação no Supremo para que seja feita uma análise mais correta possível. O mais justo é esperar e acatar a decisão que for dada pelo planário do STF", disse à FOLHA.

Leia mais na Folha de Londrina.