Dia de testagem de HIV, sífilis e hepatites será nesta sexta em Cambé

A campanha de Dezembro Vermelho marca a mobilização nacional na luta contra o HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. A secretaria municipal de Saúde Pública de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), através do CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), organizou um calendário de ações e testagem para que a população possa conhecer sua situação sorológica e se prevenir ou tratar corretamente essas doenças.





Para esta sexta-feira (1º), haverá o Dia D de testagem. O Ônibus da Saúde ficará no estacionamento da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Jardim Tupi (rua Carajás, 479), das 8h às 15h, oferecendo testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites B e C. O serviço é gratuito.

Ao longo do mês, haverá também intensificação nas agendas das Unidades Básicas de Saúde , através da realização dos mesmos testes rápidos. A maioria das UBS disponibilizará os testes nas terças-feiras, dias 5, 12 e 19/12, das 8h às 16h. Na UBS do Novo Bandeirantes, o horário de atendimento será das 8h às 11h. Já na UBS do Cambé IV, a testagem será nas quintas-feiras, 7, 14 e 21/12, das 8h às 16h.





Os servidores da rede de saúde do município ainda passarão por formação profissional em dezembro, com o tema Prevenção combinada do HIV: conjugação de diferentes ações de prevenção com destaque para PEP, PrEP e testagem, visando um melhor atendimento com foco na prevenção, assistência e proteção dos direitos das pessoas com HIV.

O infectologista Wilson Liuti, médico do CTA e do SAE em Cambé, explicou que ainda ocorrem muitos casos novos de infecção de HIV no Brasil porque diversas pessoas não sabem que estão infectadas. Isso também faz com que as pessoas não procurarem o tratamento adequado antes de desenvolver os sintomas da AIDS, o que acarreta em risco à saúde.





“Por isso, no mês de dezembro são realizadas diversas ações de conscientização para que todos procurem fazer o teste e conhecer sua situação sorológica. Além disso, a campanha também dá ênfase aos aspectos preventivos. Hoje já temos outras tecnologias além da camisinha para evitar o contágio, com a possibilidade de utilizar medicamentos para evitar a transmissão do vírus do HIV”, destacou.

Liuti também disse que outro aspecto importante que a campanha visa divulgar é o fato de que quem realiza o tratamento corretamente consegue suprimir o vírus do sangue de tal forma que não transmite a doença para seus parceiros. “Ou seja, o perigo de se contrair o HIV é tendo relações desprotegidas com pessoas que desconhecem seu status sorológico e que, se forem portadoras do vírus, provavelmente apresentarão carga viral elevada. Isso não ocorre com quem está realizando corretamente o tratamento.”