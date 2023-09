Duas jovens morrem em colisão frontal na PR-218 em Sabáudia

Duas jovens morreram em uma colisão frontal na PR-218 em Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina) na noite de sábado (9).







Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 20h30, no quilômetro 239 da rodovia. O Chevrolet Omega de placa de Campo Mourão (Noroeste) seguia no sentido Astorga (Região Metropolitana de Maringá) a Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) quando colidiu contra o Volkswagen Fox de placa de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), que trafegava no sentido contrário.

O condutor do Omega, identificado apenas como L.P.G., 51, e os passageiros V.G., 53, e G.A.G., 26, todos com ferimentos, foram socorridos ao Honpar (Hospital Norte do Paraná) em Arapongas.





Já a motorista do Fox, A.F., 27, e a passageira, L.S.B., 22, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana (Centro-Norte).