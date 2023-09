Duas pessoas morreram em queda de monomotor que partiu de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro

Um avião de pequeno porte que havia desaparecido durante a rota entre as cidades de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, foi localizado caído na zona rural do município de Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde desta segunda-feira (18), de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Duas pessoas morreram, o piloto e o passageiro.





As duas vítimas estariam na aeronove - um Cessna 170 prefixo PP-DSX - para fazer um voo para captação de imagens neste domingo (17). O monomotor saiu de Siqueira Campos para fazer imagens aéreas da região dos municípios de Doutor Ulisses e Cerro Azul, sobrevoando Jaguariaíva. O piloto é de União da Vitória e o passageiro de Mallet, cidades da região sul do Estado.





O avião decolou por volta das 10h deste domingo, com retorno previsto para as 14h, mas até o meio da tarde desta segunda-feira não havia sido localizado. A identidade das duas vítimas não foi divulgada. A causa do acidente está sendo investigada pela Aeronáutica.



Mais informações em breve.