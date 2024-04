Em 15 dias, mais de 1,4 mil Carteirinhas do Autista foram emitidas no Paraná

Desde o início do mutirão para emissão de Carteirinhas do Autista, em 1º de abril, já foram confeccionados 1.420 documentos no Paraná. A ação faz parte do mês de conscientização sobre o autismo, o Abril Azul.





Até o momento, 168 cidades já realizaram os mutirões, que seguem acontecendo até o final do mês. Em Curitiba, durante todo o mês de abril, é possível já sair com a carteirinha na mão. A ação acontece de segunda à sexta-feira, na sede da secretaria, no Palácio das Araucárias.



Essa facilidade chamou a atenção da Juliana Carrasco Falavinha Souza, que foi até o local para a emissão da carteirinha de sua filha Helena, de 9 anos. Para ela, a experiência foi muito boa. “Eu vi pela televisão e vim aqui, fui super bem atendida, em uns 20 minutos já estava com ela na mão. A carteirinha facilita a nossa vida, porque o autismo não tem uma face, as pessoas não conseguem identificar olhando para ela, então, é uma forma de identificação e de conscientização”, explicou.







Os municípios que lideram o ranking de emissões são Curitiba (83), Maringá (70) e Ponta Grossa (19), e ainda serão realizadas ações em diversas cidades do Paraná. Na próxima semana haverá mutirões nas regiões de Guarapuava, Umuarama, Laranjeiras do Sul, Pitanga e Cianorte.



A Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, por meio de seus núcleos regionais e instâncias avançadas de atendimento, realizou uma articulação com as prefeituras municipais e secretarias de assistência social para que cada cidade pudesse ter ao menos um dia de dedicação ao Abril Azul.





Segundo o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, esse incentivo para a confecção é essencial na elaboração de políticas públicas assertivas. “É essencial ter números, dados e informações. Precisamos saber onde estão as pessoas autistas, quantas são. Conhecer a realidade do Paraná é fundamental para que consigamos atender a essa população”, explicou.

