Parque de Exposições se torna campo de estudos para alunos da rede municipal de Londrina

Com roteiros planejados para os diferentes níveis de aprendizagem, profissionais da educação de Londrina transformaram o Parque de Exposições Governador Ney Braga em um verdadeiro campo de estudos para os alunos que integram a rede de ensino.





Nesta edição da feira, cerca de 20 escolas municipais puderam visitar o evento realizado de 5 a14 de abril em Londrina. De acordo com a coordenadora pedagógica da Escola Municipal Carlos Dietz, Denise Monrrow Lonni Rocha, 333 estudantes da unidade fizeram o passeio guiado.

A unidade tem como diretora Vania Isabeli Talarico Freitas da Costa e também conta com a coordenação pedagógica de Patrícia Vieira de Lima.





A atividade extra classe contemplou alunos do P5 ao 5º ano e, segundo Rocha, as ações de observação começam desde a saída da escola. Motivados e orientados, fizeram um roteiro onde viram os animais, suas diferentes raças e como são cuidados.



Um experiência enriquecedora para todas as idades. "Estiveram na Fazendinha, conheceram todo o processo de criação de bicho-da-seda, a alimentação com as folhas de amora, sua transformação no fio da industrial e ganharam até um casulo", divide.





A VIDA DO BICHO-DA-SEDA

Os alunos aprenderam que o bicho-da-seda tece seu casulo para se proteger de predadores durante a fase mais vulnerável de sua vida, o processo de metamorfose (transformação da lagarta em mariposa). Cada casulo é formado por um único fio de aproximadamente 1.500 metros e composto por duas proteínas: sericina e fibroína.







A criação do bicho-da-seda é uma atividade sustentável, agroecológica que busca a regeneração dos ecossistemas e cumpre os princípios de bem-estar animal. O que é bom para o bicho-da-seda, é bom para nós, seres humanos.





