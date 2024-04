Em 'Aquarius' paranaense, aposentada de Curitiba se nega a vender apartamento a incorporadora de Londrina

As semelhanças com o enredo de Aquarius (2016), filme franco-brasileiro, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Sônia Braga, são inegáveis.

No documento, a construtora diz que as assembleias condominiais foram extintas desde que a construtora começou o processo de compra dos apartamentos.

Procurada, a Plaenge informou que não ia se manifestar sobre o caso. No âmbito do processo, em uma contestação na primeira instância, em fevereiro deste ano, a construtora disse que a conservação do prédio demanda aprovação em assembleia.

Enquanto tenta na justiça que a construtora divida as despesas do condomínio com ela, o prédio é alvo de invasões cotidianas.

"Eu me sinto violada. A casa é como o corpo da gente", diz a aposentada Maria Juracy Aires, 69, olhando para as marcas de mãos humanas que se arrastam pelas paredes da sua casa própria, comprada em 1979.

Apagamento de uma história





Aires comprou seu apartamento aos 25 anos, com dez notas promissórias e vinte anos de financiamento pela Caixa Econômica Federal. A primeira ideia, conta, seria abrigar a mãe quando ela se separou.

O condomínio foi escolhido por causa do amplo jardim, onde ela e a mãe plantaram as árvores frutíferas que hoje tomam o terreno. "Quando a gente olhava daqui para o centro, a única coisa alta que se via era a torre da Igreja do Cabral. Hoje em dia, o bairro está cheio de prédios chiques, mas nenhum tem o espaço que a gente tem aqui", diz a aposentada.





Os três filhos de Maria nasceram e cresceram no apartamento, e os álbuns de família ainda guardam as memórias das festas na garagem e das brincadeiras no quintal.





Depois que se mudou para socorrer a mãe, que não conseguia mais subir as escadas do prédio, o imóvel serviu de moradia para seus filhos e guardou os primeiros anos de seu neto.





"Eu sempre cuidei desse espaço com muito carinho porque ele nos deu muito retorno em acolhimento", conta.





Seu sonho, diz, sempre foi viver a velhice no prédio, respirando um pouco de ar puro e usufruindo de seu direito à memória. É por isso que, mesmo com a saúde frágil, Maria reafirma que o apartamento não está à venda.





Em tratamento de um câncer que se espalhou pela língua e pela garganta, a aposentada conta sentir medo de não conseguir mais falar da situação que sente ser injusta com seu imóvel.





Na opinião de Bruno Meirinho, advogado que representa Maria Aires, a deterioração do prédio começou na compra dos imóveis, em 2017, a fim de revitalizar o espaço posteriormente. "A ideia de que uma parte da cidade precisa ser destruída para ser reconstruída. Isso é um baita negócio", afirma.





Em 2023, eles notificaram extrajudicialmente a construtora, pedindo para que ela mantivesse suas propriedades habitadas e contribuísse com a manutenção do condomínio, mas receberam propostas de compra como resposta.





Foi quando decidiram mover uma ação contra a construtora, alegando que a empresa está desviando a finalidade dos apartamentos ao não destiná-los à moradia.





"Os interesses financeiros não podem prevalecer sobre o direito que a pessoa tem à sua própria moradia, à sua própria história e aos seus vínculos com o lar", afirma o advogado.