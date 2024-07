Homem condenado por estuprar a própria neta é preso em Maringá

Após ter sido condenado por estupro de vulnerável contra a prória neta, um homem de 60 anos foi preso pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) na última quarta-feira (17), em Maringá, no Noroeste do Paraná. O crime ocorreu em 2017.







O homem foi condenado a 14 anos de reclusão em regime inicial fechado. O crime ocorreu em 2017.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“O caso demonstra a importância do trabalho integrado entre a polícia, por meio do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes), e o Poder Judiciário para a responsabilização de crimes graves, como o estupro de vulnerável, assegurando a justiça e a proteção dos cidadãos, especialmente das crianças e adolescentes”, afirma a delegada da PCPR Karen Friedrich Nascimento.





O idoso foi encaminhado ao sistema penitenciário.