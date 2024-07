Confira dicas da Copel para soltar pipas com segurança

RISCO DE CHOQUE



De acordo com o gerente da área de segurança do trabalho da Copel, Fábio Luiz Pinheiro Maciel, as pipas representam um risco maior ao entrar em contato com a fiação elétrica quando há uso de materiais metálicos ou cerol e, ainda, quando se tenta puxar o brinquedo após enroscar na rede da rua. “O metal e o cerol são materiais condutores de energia elétrica, então eles potencializam o risco de choque”, alerta.

De acordo com Maciel, o cerol é tão cortante que pode chegar a danificar a fiação, com o risco de causar rompimento dos fios. "Pode causar falta de luz, mas também chegar a um acidente grave", explica.



NA ZONA NORTE DE LONDRINA





Nesta quarta-feira (17), um desligamento programado afetou 88 domicílios na zona norte de Londrina, para a substituição de cabos que estavam sob risco de rompimento por causa do desgaste provocado pelo contato de cerol com a fiação. O cerol é, ainda, um risco para motociclistas e ciclistas.

Os cuidados são importantes para garantir a segurança, e o apoio de todos na orientação das crianças é fundamental para evitar acidentes.

No Paraná, o último caso registrado pela Copel ocorreu em julho de 2022, quando uma criança de 10 anos sofreu choque elétrico com ferimentos leves em Ponta Grossa (Campos Gerais), após o brinquedo enroscar na fiação de média tensão. (Com informações da Agência Estadual de Notícias)



