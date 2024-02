Em Rolândia, trem bate em carreta, descarrila e atinge casa

Mais um acidente com trem foi registrado na Região Metropolitana de Londrina. No início da tarde deste domingo (18), uma composição da empresa Rumo Logística descarrilou e atingiu uma residência após colidir com uma carreta que cruzava a linha férrea, em Rolândia. Ninguém ficou ferido.





O acidente aconteceu na rua Epitácio Pessoa, por volta das 12 horas. Segundo informações do oficial de área do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros, tenente Adriano Amaral, que esteve no local para atender a ocorrência, o motorista da carreta, de 50 anos, não teria observado o sinal vermelho, tentou cruzar a ferrovia e o trem atingiu a estrutura da carroceria do veículo.

O caminhoneiro e o maquinista, de 37 anos, foram avaliados por socorristas, mas não houve necessidade de encaminhá-los ao hospital.





Com o impacto da colisão, oito vagões descarrilaram e um deles foi arremessado contra uma residência localizada às margens da linha férrea. De acordo com os bombeiros, dois cômodos da casa foram danificados. Nenhum morador se feriu.





O trem estava carregado com óleo diesel e os bombeiros tiveram de fazer o trabalho de estancamento para interromper o vazamento da carga e conter o risco de explosão. Segundo o oficial de área, aproximadamente seis mil litros do combustível foram derramados na ferrovia.





