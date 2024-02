Londrina recebe turnê de grandes artistas nacionais em 2024

NEY MATOGROSSO



Publicidade



Aos 82 anos, Ney Matogrosso é um exemplo de energia, talento e autenticidade em tudo que faz. O cantor, compositor, ator, dançarino e ex-integrante dos Secos & Molhados é uma das atrações mais aguardadas na cidade. Com a turnê “Bloco na Rua”, o artista inova nos arranjos de músicas consagradas e promete surpreender no palco com a performance que o reverencia em mais de 50 anos de carreira. * Publicidade Quando: 1 de março, às 22h Onde: Ginásio de Esportes Moringão (R. Gomes Carneiro - Boa Vista)

Publicidade Quanto: a partir de R$150, à venda pelo site DiskIngressos



Fábio Junior

Publicidade



Dono de uma das vozes mais românticas do Brasil, Fábio Jr. iniciou sua mais nova turnê no seu último aniversário, em novembro de 2023, e agora chegou a vez de Londrina prestigiar o seu trabalho. O projeto “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos” acende a paixão de um público disposto a viver uma das maiores emoções com um evento megaestruturado e repleto de memórias.

Publicidade * Quando: 19 de abril, às 20h

Publicidade Onde: Ginásio de Esportes Moringão (R. Gomes Carneiro - Boa Vista)

Quanto: a partir de R$70, à venda pelo site Guichê Web



DJAVAN





Com a turnê "D", um dos gigantes da música popular brasileira volta aos palcos e traz para Londrina sucessos que marcaram os seus 50 anos de carreira. Além dos clássicos, Djavan também apresenta faixas do seu último álbum de estúdio, lançado em 2022. Suas composições carregadas de poesia já foram gravadas por intérpretes como Gal Costa, Maria Bethânia, Roberto Carlos e Caetano Veloso. O cantor se apresenta também em Maringá, no dia 19 de maio.

* Quando: 17 de maio, às 22h

Onde: Ginásio de Esportes Moringão (R. Gomes Carneiro - Boa Vista)

Quanto: vendas a partir deste sábado (17), às 12h, no site DiskIngressos



IVETE



O povo do gueto mandou avisar que vai rolar “A Festa”! A nova turnê da rainha do axé tem tudo para fazer jus ao nome, em um grande evento com muita animação e alegria. A proposta de 30 anos em uma noite recorda as três décadas de carreira de uma das artistas mais amadas do Brasil, que levará a energia da Bahia e da cultura brasileira para 30 estádios de diferentes cidades.

* Quando: 9 de novembro, às 20h Onde: Estádio do Café (Av. Henrique Mansano 889 - Alpes)

Quanto: a partir de R$150, à venda pelo Eventim

Na reportagem completa da FOLHA DE LONDRINA confira agenda de LAGUM, DI FERRERO e MARINA SENA, outras atrações que atraem outras gerações.



Londrina terá temporada de grandes shows em 2024 De Ney Matogrosso a Djavan, de Marina Sena a Ivete Sangalo, 2024 traz shows de grandes nomes nacionais, além do circuito sertanejo