Em um mês, Paraná registra nove mortes por afogamento

No período de um mês, o Paraná registrou nove mortes por afogamentos e uma pessoa com ferimentos graves em operações de busca e salvamento realizadas pelo Corpo de Bombeiros.





Nesse intervalo, foram realizadas várias ações por conta de de situações de afogamento, 54 delas dentro da Operação Verão.

Publicidade

Publicidade





Algumas ocorrências tiveram mais de uma vítima, a mais numerosa foi o episódio em que quatro pessoas com idade entre 27 e 35 anos foram resgatadas ilesas em Matinhos, no dia 20 de dezembro.







Das mortes, duas ocorreram em Londrina e uma em Tamarana. No interior do Estado também foram registradas mortes em Piên (Sudeste), Cascavel (Oeste) e Santa Helena (Oeste). Em Curitiba houve um episódio de afogamento com morte.

Publicidade





No litoral, a primeira vítima fatal foi um jovem de 16 anos que desapareceu no dia 22, após a canoa em que ele estava virar na Baía de Paranaguá.





A outra morte foi de um jovem de 18 anos, que se afogou na Praia Brava de Caiobá, em Matinhos. Ele estava desaparecido desde o dia 26.





Um jovem de 21 anos, que desapareceu na segunda-feira (25), entre os balneários Gaivotas II e Junara, em Matinhos, também era procurado pelos bombeiros.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.