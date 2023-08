Escritório de arquitetura da UEL entrega projeto de cinco barracões industriais para Cafeara

Ele explicou que a próxima entrega deverá beneficiar a prefeitura de Lupionópolis, com a reforma de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). Até o final do ano, deverão ser entregues ainda o Terminal de Transporte Intermunicipal de Tamarana e um clube social que está em fase final de obras, em Sabáudia.

Segundo o coordenador do escritório, professor Aron Petrucci, do Departamento de Construção Civil, o trabalho foi realizado pelos técnicos que atuam na UEL – Leonardo Teixeira Bortoleto (Arquitetura); Luiz Zeni da Silva (Elétrica); Felipe Hachiya (Hidráulica); Gabriela Moreira (Orçamento) e Monique Filgueiras (Estruturas). A coordenadora da área de Arquitetura e coordenadora BIM dos Projetos é a professora Teba Silva Yllana, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo.

Esse foi o primeiro projeto concluído por meio do Projetek, uma iniciativa da Seti (Secretaria Estadual de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia), Paranacidade e Amepar (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema), para atender prefeituras de municípios com menos de 30 mil habitantes nas áreas de engenharia e arquitetura.

A equipe do Projetek (Escritório de Projetos Executivos de Engenharia e Arquitetura) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) entregou o projeto de construção de cinco barracões industriais no município de Cafeara (Norte). Com o projeto em mãos, que especifica todas as questões necessárias para atração de investidores, os técnicos da prefeitura podem viabilizar a construção do edital de licitação da obra.





O Projetek atende 17 prefeituras que integram a Amepar para a elaboração e desenvolvimento de projetos arquitetônicos e de construção civil. O projeto foi criado oficialmente em agosto de 2021, com investimentos do governo para manutenção de equipes compostas por professores e estudantes de graduação e de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, além de profissionais registrados nos respectivos conselhos de classe.





Para reduzir os custos das obras, foi adotada a tecnologia BIM (sigla em inglês para Building Information Modeling ou Modelagem de Informações da Construção), que possibilita a atuação simultânea e colaborativa das áreas envolvidas nos projetos de edificações e instalações.

Publicidade





A UEL foi a primeira Universidade do estado a desenvolver a iniciativa, a partir do investimento de R$ 630 mil do Fundo Paraná. Os recursos serviram para a estruturação do escritório do programa no CTU, no Campus Universitário, entregue em maio do ano passado, e para o custeio das bolsas dos 15 estudantes e profissionais.





A entrega simbólica do projeto de Cafeara foi realizada no dia 10 de agosto, durante reunião no Gabinete da Reitoria, com a presença de várias autoridades.





(Com informações da Agência UEL e AEN)