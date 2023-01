Estrada da Graciosa está liberada para tráfego, mas alerta de chuvas permanece

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) liberou parcialmente nesta quarta-feira (11), às 7h, a Estrada da Graciosa (PR-410), no Litoral.





A rodovia permanece com operação pare-e-siga no km 7, trecho em obras, e está em pista única em três pontos do km 11, onde foram instaladas barreiras de concreto New Jersey e sinalização vertical, devido aos deslizamentos de terra da semana passada.

Publicidade

Publicidade





O DER/PR permanece monitorando todos os trechos com taludes danificados, e alerta que um grande volume de chuvas, bem como qualquer alteração na condição das encostas, pode levar a a novas alterações na Estrada da Graciosa, visando garantir a segurança dos usuários.





A recomendação é que os motoristas sigam com extrema cautela nestes locais, em velocidade reduzida e respeitando a sinalização de emergência.

Publicidade





Nos períodos de chuva, devem utilizar a rodovia somente em caso de extrema necessidade, devidos aos riscos de novos escorregamentos de terra.





OBRAS

Publicidade





Atualmente estão em andamento as obras de recuperação da Estrada da Graciosa no km 7, danificado no final do ano passado devido às chuvas que atingiram a Serra do Mar.





Após a conclusão dos serviços de limpeza no início dezembro, o DER/PR executou a remoção do pavimento em meia pista no trecho do afundamento.

Publicidade





Com a chegada da máquina perfuratriz no local, foi dado início ao tratamento utilizando a tecnologia “Jet grouting”, que consiste em injetar nata de cimento no solo para reforço e estabilidade do terreno.





Para a contenção de taludes, está em execução uma nova cortina atirantada, que irá complementar a cortina existente, prevenindo novos deslizamentos sob a pista. Também será nivelado o degrau do pavimento corrigindo os danos causados pelas quedas de rochas através da aplicação e compactação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

Publicidade





Neste quilômetro o tráfego de veículos está com funcionamento em uma pista, com fluxo seguindo através do sistema pare e siga. Estão liberados para passar carros, vans e veículos similares.





BLOQUEIO





Caso as chuvas não prejudiquem a rodovia e as encostas não sofram novos movimentos ou danos, a Graciosa permanecerá aberta das 7h até as 18h. Nos demais horários, o bloqueio vai do km 6 ao km 16.