Estrada da Graciosa volta a ser bloqueada nesta quarta-feira após novos deslizamentos de terra

A Estrada da Graciosa, localizada em Morretes, na Região Metropolitana de Curitiba, voltou a ser totalmente bloqueada na madrugada desta quarta-feira (4). A interdição foi realizada após novos deslizamentos de terra terem sido registrados no local.





A queda ocorreu entre a tarde e a noite desta terça-feira (3), quando a pista ainda apresentava bloqueio parcial de tráfego.

Publicidade

Publicidade





De acordo com o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), engenheiros irão fazer uma nova inspeção no local, após a limpeza da pista. A liberação da via está prevista para esta quarta.





Os novos deslizamentos foram registrados nos quilômetros 9 e 11 da rodovia e, por este motivo, a interdição acontece entre nos quilômetros 6 e 16 para limpeza da pista e retirada de material vegetal.



Publicidade





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), não houve feridos.





A Estrada da Graciosa é histórica e, por isso, apresenta trechos com pavimento de paralelepípedos, pista estreita sem acostamento e curvas acentuadas. Sua utilização em períodos de chuva necessita de cautela mesmo em situações de normalidade.







*Com informações da PMPR (Polícia Militar do Paraná).