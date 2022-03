Greve termina após empresas pagarem funcionários do transporte coletivo em Londrina

Depois de três dias de greve no transporte coletivo em Londrina, os trabalhadores das duas empresas responsáveis pelo serviço (Transportes Coletivos Grande Londrina e Londrisul) decidiram pela retomada das atividades. Isso aconteceu nesta quinta-feira (3) à tarde, após o dinheiro referente ao pagamento de benefícios começar a cair em suas contas.

Os recursos são relacionados ao PPR (Plano de Participação no Lucro e nos Resultados) e ao adicional ao vale-alimentação no valor de R$ 50,00 mensal, referente aos meses de julho a dezembro, totalizando R$ 300. Foi justamente a falta deste pagamento que desencadeou o movimento, na terça-feira (1).

José Faleiros, presidente do Sinttrol (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina), confirmou à reportagem que ainda na tarde desta quinta odas as linhas já estavam normalizadas. Ele ressaltou que o sindicato, diante de tudo o que aconteceu, tem que avaliar o movimento como positivo. E que o fato de o movimento ter começado sem a participação do sindicato não foi um problema. “O resultado é o que importa. Os trabalhadores vão receber o que é direito deles e as empresas vão desistir dos interditos proibitórios", destacou.





Faleiros informou que o dinheiro do PPR já está caindo na conta dos trabalhadores e o do vale alimentação logo deve ser depositado também. “Eu só tenho que agradecer a todos que participaram do movimento."







No início da manhã, os trabalhadores haviam realizado assembleias e decidido pela continuidade da grave.

A situação começou a mudar no início da tarde, quando a prefeitura informou que havia depositado o valor integral (1.963.937, 20 reais). LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA.