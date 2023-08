Família abre 'vaquinha virtual' para retirar tumor que imobilizou lado esquerdo do corpo de adolescente

A família da estudante Júlia Ribeiro Mantoani corre contra o tempo para concluir a arrecadação de recursos para a cirurgia de um tumor no lado esquerdo do cérebro da adolescente, que cursa o nono ano do Ensino Fundamental em Siqueira Campos (Norte Pioneiro). Em apenas duas semanas, entre os sintomas mais visíveis e a necessidade de uma cirurgia, marcada para esta terça-feira (8), no Hospital Evangélico, em Londrina, familiares passaram por uma romaria entre os sistemas público e privado de saúde e obtiveram, em poucos dias, mais de 80% do montante necessário para a extração das células.





O que alertou a família foi quando Júlia, que passava alguns dias nas casas dos avós, em Wenceslau Braz, percebeu que não conseguia mexer o braço e a perna esquerdos, no dia 23 de julho. Do quarto, ligou para a mãe, a atendente de aula de estimulação precoce da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) Édina da Silva Ribeiro Mantoani, relatando o fato, e disse: “Eu não quero ser paralítica.”

No mesmo dia, Édina e seu marido, o operador de máquina laser Clodoaldo Mantoani, buscaram a filha e a levaram ao hospital de Siqueira Campos, ainda se queixando de dor de cabeça e com os movimentos comprometidos. De início, a avaliação precoce para a imobilização foi possível estresse.





Porém, em contato com a reumatologista de Júlia, a família foi orientada a buscar um neurologista. E, a partir daí, iniciou-se uma romaria por profissionais particulares e do SUS (Serviço Único de Saúde) para o diagnóstico.

Foi com uma tomografia e um eletroencefalograma em Londrina que a família descobriu o tumor de Júlia, a filha mais nova. Entre idas e vindas em consultórios de Siqueira Campos e Londrina, médicos apontaram a necessidade de uma cirurgia o mais breve possível – no valor de R$ 94,5 mil. O profissional que a atendeu em Londrina, ciente do alto valor, sugeriu a criação de uma arrecadação solidária pelo site “Vakinha”. “Eles nos orientou, mostrou como fazer, e nós fizemos”, conta Édina.