Fãs especiais conhecem Luan Santana antes de show no Litoral do Paraná

'Assembleia Itinerante' desembarca em Arapongas no dia 31 de janeiro durante a Movelpar Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) sediará no dia 31 de janeiro a Assembleia Itinerante, o evento acontecerá durante a Movelpar Home Show 2024, na Expoara. Neste dia terá um grande evento para receber as reivindicações e homenagear personalidade



Natural de Matinhos, mas moradora de Capitão Leônidas Marques, Ana Claudia afirma que nunca imaginou que seu estado natal poderia proporcionar algo tão grandioso na vida da filha e da família. Publicidade

“A Mariana nasceu com problemas no coração, é autista e tem atraso mental. Ela ama o Luan Santana, tem o quarto todo decorado com fotos e pôsteres dele”, contou a mãe.

A família enviou vídeo de Mariana com todos os objetos que ela coleciona do artista ao Governo do Paraná. O Estado entrou em contato e organizou o encontro. Publicidade

“Foi maravilhoso. Eu nunca quis levar ela no show antes por causa do coração. Tinha medo da Mariana passar mal. Mas a cardiologista incentivou, disse que não tinha problema”, explicou Marca. “Minha filha ficou o show inteiro acompanhando a apresentação. Foi a realização de um sonho para ela e para toda a nossa família”.

Outras duas pessoas visitaram Lauan Santana no camarim, uma integrante do fã clube de senhoras de Matinhos e a presidente do fã clube de Luan Santana na cidade. Publicidade

SHOW

O show de Luan Santana em Caiobá reuniu uma multidão. Milhares de pessoas cantaram em um coral gigantesco acompanhando grandes sucessos da carreira do cantor. Publicidade

O fenômeno do sertanejo pop não decepcionou o público presente, tocando músicas como "Morena", “Coração Cigano” e outros sucessos que embalam playlists Brasil afora. O show também foi transmitido ao vivo pela TV Paraná Turismo, Band e TVCI.



Empresa de Maringá é a nova patrocinadora do Santos FC O Santos FC tem uma nova patrocinadora oficial - a GTFoods, por meio da marca Canção, de Maringá (Noroeste).



Esta é a primeira vez que o cantor trouxe ao Litoral do Paraná o seu novo show, Luan City 2.0, e se disse contente com a receptividade do público e a estrutura montada na praia, prometendo voltar mais vezes se convidado.

“O evento tá realmente incrível e pra gente é muito legal quando tem toda uma estrutura para conseguir entregar o nosso melhor. Eu acho que o show gratuito é diferente, é para todo mundo, todas as classes, raças e credos, então pra mim é maravilhoso trazer a minha música para um ambiente assim”, afirmou.

Com uma estrutura de mais de 120 toneladas de equipamentos e 450 profissionais envolvidos, o Governo do Estado segue a programação de shows no Verão Maior.

Neste sábado (20), novamente a partir das 21h, a dupla sertaneja Clayton e Romário comanda a festa em Caiobá ao som de hits como “Namorando ou Não”, “Aí Eu Chorei” e “Guenta o Choro”. Já em Pontal do Paraná, no mesmo horário, o público presente vai acompanhar das maiores revelações do sertanejo da nova geração, a cantora Yasmin Santos.

Excepcionalmente neste fim de semana, os veranistas poderão curtir apresentações extras do Verão Maior Paraná no fim da tarde domingo (21).

Em Matinhos, a dupla Jorge e Mateus vai cantar o repertório de 18 anos de carreira, incluindo hits que alcançaram o topo das paradas, como “Amo Noite e Dia”, “Eu Quero Só Você” e “Voa Beija-Flor”. Em Pontal, quem sobe ao palco é o sertanejo capixaba Bruno Rosa, que tem em seu repertório baladas como “Indecisão” e “Meu Fake Viu”. Ambos os shows devem começar às 18h.

No total, são 27 shows ao longo de seis finais de semana, com um intervalo na semana do Carnaval. Nas semanas seguintes, atrações como Zezé di Camargo e Luciano, Zé Felipe e Simone Mendes agitam o público no Litoral. O calendário com todas as atrações pode ser conferido no site do Verão Maior Paraná.