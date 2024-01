Luan Santana e É o Tchan abrem final de semana musical do Verão Maior Paraná nesta sexta

O fim de semana vai ser de muita agitação e música no Litoral do Paraná. A programação do Verão Maior Paraná vai levar, gratuitamente, shows do Luan Santana, Jorge e Mateus, Yasmin Santos, Clayton e Romário, É o Tchan e Bruno Rosa nas apresentações que começam nesta sexta-feira (19) e vão até domingo (21) nos palcos de Matinhos e Pontal do Paraná. O programa é promovido pelo promovido pelo Governo do Estado.





A balada do Verão Maior Paraná começa nesta sexta com ninguém menos do que Luan Santana. O fenômeno do sertanejo pop sobe ao palco de Matinhos às 21 horas para entoar sucessos como “Deja Vu”, “Mulher Segura” e “Coração Cigano”.

A expectativa é de que o público ultrapasse as 60 mil pessoas que assistiram ao show do Roupa Nova no sábado passado (13), no primeiro fim de semana de apresentações musicais do Verão Maior Paraná. Haverá transmissão pela TV Paraná Turismo e pela Band.





Em Pontal do Paraná, a noite de sexta-feira será de axé. Beto Jamaica e Compadre Washington vão puxar os hits dos 30 anos de carreira do É o Tchan, como “Na Boquinha da Garrafa”, “Ralando o Tchan”, “Dança da Cordinha”, entre outros também às 21 horas.

Um das maiores revelações do sertanejo recente, a cantora Yasmin Santos vai agitar a galera em Pontal do Paraná na noite de sábado (20), às 21 horas. No setlist, os principais sucessos da cantora, como “Principalmente Pessoas” e “Dói Saber”.





Em Matinhos, a noite de sábado será da dupla Clayton e Romário. Os sertanejos românticos vão entoar seus sucessos como “Namorando ou Não”, “Aí Eu Chorei” e “Guenta o Choro” também às 21 horas.

Esse fim de semana terá ainda apresentações extras do Verão Maior Paraná no fim da tarde domingo (21), às 18 horas. Em Matinhos, a dupla Jorge e Mateus vai cantar o repertório de 18 anos de carreira, incluindo hits que alcançaram o topo das paradas, como “Amo Noite e Dia”, “Eu Quero Só Você” e “Voa Beija-Flor”. Em Pontal, quem sobe ao palco é o sertanejo capixaba Bruno Rosa. No repertório do cantor, sucessos baladas como “Indecisão” e “Meu Fake Viu”.





A estrutura montada para os shows foi preparada para receber milhares de veranistas com conforto e segurança. Em Matinhos, as apresentações acontecem no palco montado na Avenida Atlântica, 168, em Caiobá, próximo ao Pico de Matinhos. Em Pontal do Paraná, os shows acontecem na Avenida Sete de Setembro, 1.661, no Centro de Eventos Marisol, no Balneário Marisol.

Os eventos contam com a presença das forças de segurança para garantir a organização do trânsito na região dos shows e a tranquilidade dos eventos. Também há segurança privada nos shows.