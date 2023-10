Fortes chuvas causam estragos no Paraná; veja os pontos interditados nas estradas

Fortes chuvas atingem a região Sul do Brasil desde sábado (7). No Paraná, os temporais deixaram estragos em várias regiões neste domingo (8). Além dos registros de destelhamentos e alagamentos nas regiões Norte-Central e Centro-Oeste do estado, alguns pontos nas rodovias chegaram a ser interditados. O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informou durante a tarde quais locais os motoristas devem evitar de passar nas estradas. Fique atento:



PR-364 - entre Irati e Inácio Martins

- DER-PR





PRC-466 em Pitanga

O DER-PR informa que um alagamento de grande proporção atingiu a PRC-466 em Pitanga, cobrindo o eixo central e vias marginais da rodovia com água e lama. A PR-239, atualmente em obra de pavimentação, entre Pitanga e Mato Rico, também foi atingida.

O tráfego de veículos no local está precário e sem condições de segurança adequadas. A recomendação é que os usuários evitem utilizar a rodovia enquanto as águas não baixarem, uma vez que as mesmas podem ocultar danos no pavimento. Publicidade



- DER-PR





PR-170 entre Guarapuava e o distrito de Entre Rios

O DER-PR informa que um escorregamento de terra atingiu a PR-170 entre Guarapuava e o distrito de Entre Rios neste domingo (8), levando ao bloqueio de uma das faixas, preventivamente. A via também serve como ligação entre Guarapuava e Pinhão. Publicidade

O dano está localizado no talude sob a pista, já tendo demolido o acostamento. Técnicos do DER/PR já sinalizaram o trecho e nos próximos dias vão analisar o local e verificar quais os serviços necessários para reconstrução.

O tráfego permanece aberto no local, mas em apenas uma faixa. Publicidade



- DER-PR





PR-151 em Jaguariaíva



O DER-PR informa que, devido ao rompimento do pavimento da PR-151 na altura do km 214 em Jaguariaíva, o tráfego de veículos está sendo desviado por rotas alternativas. Publicidade

A prefeitura do município está organizando o tráfego de veículos por uma via municipal de aproximadamente 6 quilômetros de extensão. A rota é estreita, com ponte de madeira, e está sendo operada na modalidade pare-e-siga.

Como outra rota alternativa, usuários podem utilizar a PR-092, principalmente para o tráfego de longa distância com destino ou origem em São Paulo.

Equipes do DER/PR permanecem no local orientando condutores, já tendo disponibilizado sinalização de emergência para prevenir acidentes. O pavimento da PR-151 cedeu no início da noite deste sábado (07), devido ao rompimento de um bueiro sob a pista, causado pelas fortes chuvas.



Técnico dos DER/PR analisam a extensão dos danos e vão avaliar os serviços de recuperação necessários ao longo dos próximos dias. Devido à gravidade da situação, não é possível precisar quando a rodovia será liberada novamente.



- DER-PR





ACUMULADO DE CHUVAS NO PARANÁ



Pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas, além de rajadas de ventos moderados e fortes, foram registrados na manhã deste domingo (8), principalmente nas regiões Norte e Noroeste. As informações são meteorologista Paulo Ricardo Bardou Barbieri do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Até as 14h53, pancadas de chuvas de intensidades moderadas foram registradas em diversas regiões do estado.

Conforme o meteorologista Reinaldo Olmar Kneib, a noite de domingo ainda é de tempo chuvoso em grande parte do Paraná. "Só não há mais chuva sendo registrada no extremo oeste, fronteira com o Paraguai e a Argentina. Entre meia-noite até 19h deste domingo, as regiões Noroeste e Centro-Sul registraram em torno de 100 mm de chuva."

Kneib afirmou à reportagem do Bonde que ainda chove até a madrugada na região Norte do estado. "Na segunda-feira, a previsão é de nebulosidade variável. A chuva dá uma trégua até o feriado [12 de outubro]", afirma.



VEJA O ACUMULADO DE CHUVAS NAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS DO PR - LISTA DISPONIBILIZADA PELO SIMEPAR:

Loanda - 97.2 mm

Fernandes Pinheiro - 96.4 mm Entre Rios - 87.8 mm Campo Mourão - 87.6 mm Guarapuava - 86.0 mm Paranvaí - 81.8 mm Cianorte - 79.6 mm Santa Maria do Oeste - 78.8 mm Umuarama - 78.2 mm Londrina - 75.6 mm União da Vitória - 71.4 mm Lapa - 68.8 mm Pinhão - 66.2 mm Cândido de Abreu - 65.6 mm Apucarana - 60.6 mm Laranjeiras do Sul - 60.6 mm Assis Chateaubriand - 59.4 mm Telêmaco Borba - 58.6 mm Conrélio Procópio - 58.0 mm Maringá - 51.4 mm Jaguariaiva - 48.4 mm Antonina - 46.4 mm Cascavel - 45.2 mm Guaraqueçaba - 42.0 mm Guaratuba - 41.4 mm Cerro Azul - 39.4 mm Ponta Grossa - 39.0 mm Fazenda Rio Grande - 36.0 mm Curitiba - 35.8 mm Pinhais - 35.6 mm Palotina - 35.0 mm Altônia - 31.8 mm Salto Caxias - 28.4 mm Santo Antônio da Platina - 26.0 mm Toledo - 24.2 mm Cruzeiro do Iguaçu - 22.6 mm Cambará - 20.2 mm Palmas - 18.6 mm São Miguel do Iguaçu - 16.8 mm Santa Helena - 15.2 mm Capanema - 15.0 mm Guaira - 14.8 mm Pato Branco - 13.0 mm Francisco Beltrão - 7.8 mm



VEJA O MAPA

- Simepar





RAJADAS DE VENTO NO FINAL DE SEMANA

- Simepar