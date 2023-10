Frente fria chega ao Norte do PR causando estragos e falta de luz em Londrina e região

No Calçadão e na Rua Prefeito Hugo Cabral, no Centro de Londrina, àrvores foram derrubadas pela ventania. Na Avenida São João, na zona leste, uma mulher foi atingida por outra árvore que caiu. O Zerão foi outro lugar com quedas de galhos. A Defesa Civil de Londrina ainda não tinha um levantamento dos estragos até as 17h45.

A frente fria que avança sobre o Paraná nesta quarta-feira (4) provocou estragos e falta de luz em todo o Estado. Em Londrina, rajadas de até 103 km/h, segundo o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), provocou quedas de galhos e de árvores e falta de energia elétrica no fim da tarde.

Por volta das 17h50, os municípios mais atingidos eram Apucarana, onde 33 mil consumidores estão sem acesso à energia elétrica, Jandaia do Sul, com 21 mil desligados e Cascavel, com 20 mil.

De acordo com a Copel, os temporais que começaram ainda de madrugada na região oeste do Estado e se expandiram para as regiões Noroeste, Norte e Leste, com ventos de mais de 100 km/h, chegaram a provocar desabastecimento de energia elétrica em cerca de 500 mil unidades em algum momento.

O abastecimento de água em Rolândia também foi prejudicado, de acordo com a Sanepar. A estação de tratamento de água foi paralisada devido à interrupção de energia elétrica, que pode provocar oscilação de pressão nas redes ou falta de água na cidade. Não há previsão para a normalização no abastecimento.

Em Rolândia, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e a Defesa Civil Municipal foram notificadas, até as 18h, sobre a queda de árvores: uma na rua Sol Nascente, no Jardim Nobre e outra na avenida Júlio Braz Damasceno, no José Perazolo. Às 18h15, cinco mil residências estavam sem luz.

Paraná tem 3,7 mil famílias afetadas





A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil atualizou na tarde desta quarta-feira (4) o relatório sobre os impactos causados pelas fortes chuvas que caem sobre o Paraná desde as primeiras horas do dia. Até o fim da tarde, a instituição identificou que 3.699 pessoas de 11 municípios foram afetadas de alguma forma pelos temporais. Segundo a Copel, 500 mil consumidores tiveram o fornecimento de energia interrompido em algum momento.

Entre os afetados, 30 foram desalojados e precisaram abandonar temporariamente as suas residências, dos quais 18 permanecem em casas de parentes ou amigos. O número total de casas danificadas subiu para 772, sendo a maior parte em São Jorge do Oeste (400) e Mangueirinha (200), na região Oeste do Estado. Em Pinhão, na região Centro-Sul, 50 pessoas estão desabrigadas e foram encaminhadas para abrigos temporários.





Em Cascavel, na região Oeste, o Simepar registrou pela primeira vez a ocorrência de um tornado. Uma análise mais aprofundada feita pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) com base em registros de vídeos de um sobrevoo pela região urbana de Cascavel comprovou que um tornado passou pela região sul da cidade, nas proximidades do lago.

Segundo o meteorologista e coordenador de Operação do Simepar, Marco Jusevicius, trata-se do primeiro fenômeno do tipo na região desde o início dos registros do Simepar, em 1997. “O Paraná foi atingido por uma instabilidade muito forte que varreu o Estado desde a região Oeste, passando pela região Central, atingindo o Leste do Estado e agora caminha na direção do estado de São Paulo”, informou.





“Esse tornado foi identificado com informações de radar meteorológico e por evidências da destruição na superfície e por sobrevoos de helicóptero na cidade. De acordo com os estragos obtidos, podemos classificar esse tornado como de categoria F2 (tornados dessa categoria podem atingir até 250 km/h), numa escala que vai de F0 até F5”, acrescentou o coordenador do Simepar.

De acordo com ao Defesa Civil, a situação para os próximos dias requer atenção da população. “Os modelos meteorológicos estão indicando um acumulado de chuva alto para os próximos dias em várias regiões do Estado, especialmente desta quarta-feira até sábado. Então fique atento para os alertas da Defesa Civil e a evolução do quadro meteorológico”, explicou o capitão Marcos Vidal da Silva Júnior, que integra a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.





Os cidadãos que desejam receber os alertas da Defesa Civil relacionados às regiões onde moram podem fazê-lo gratuitamente. Para isso, basta enviar o número do CEP via SMS para o número 40199. Caso necessário, é possível acionar o serviço de emergência da Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. “É importante acompanhar a evolução da situação na sua localidade e ficar atento caso haja qualquer indício de alagamento, inundação ou se você mora próximo de uma encosta”, acrescentou Vidal.

