Grupo de bombeiros e cães farejadores do Paraná vão ajudar nas buscas em Petrópolis

A primeira equipe do Corpo de Bombeiros do Paraná para apoio à cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, saiu na manhã deste sábado (19) da sede do GOST (Grupamento de Socorro Tático), em Curitiba. Outro grupo segue no final da tarde, em um avião do Governo do Estado.

A missão foi determinada pelo governador Ratinho Júnior (PSD) na sexta-feira (18). O Paraná está enviando dez bombeiros e quatro cães de faro para a missão. A previsão inicial é que a equipe paranaense permaneça sete dias em Petrópolis e, durante este período, o Corpo de Bombeiros do Paraná vai acompanhar os trabalhos para verificar a necessidade de prolongar o apoio e substituir os integrantes.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Júnior, acompanhou a saída dos bombeiros. “Estamos seguindo ao Rio de Janeiro para dar apoio aos nossos irmãos cariocas e auxiliar na busca por pessoas desaparecidas. Nossa equipe se juntará com outros bombeiros da Federação que já estão trabalhando nos pontos atingidos pelas chuvas”, afirmou.







Os profissionais do GOST escolhidos para o trabalho possuem cursos e experiência em outros estados nesse tipo de situação. Todos os cães são certificados e com base nos critérios do Comitê Nacional de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (CONABRESC), que se baseia em regulamentos internacionais para a padronização da atuação com cães. Eles são treinados para localizar o odor humano, seja da pessoa viva ou em decomposição. O destaque deles é o sistema olfativo, que é avantajado e também pela prestatividade e a sua vontade de servir o humano.