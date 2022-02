Homem fica gravemente ferido após acidente entre dois caminhões em Apucarana

Um homem ficou gravemente ferido após um acidente entre dois caminhões na BR-376, em Apucarana (Centro-Norte), na noite desta segunda-feira (14).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente foi uma colisão traseira, por volta das 22h30, no km 248 da via, próximo à entrada para o bairro Vila Reis. O motorista de um dos caminhões ficou preso às ferragens e teve ferimentos graves. Ele foi socorrido por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana. O motorista do outro caminhão não se feriu.

Ainda segundo a polícia, o trânsito no sentido norte ficou totalmente fechado até 1h50 da madrugada desta terça-feira (15), para o atendimento às vítimas e a desobstrução da pista. A PRF afirmou que vai confeccionar o boletim de acidente de trânsito. As idades e identidades das vítimas não foram divulgadas.