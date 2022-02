Homem tem reação alérgica grave após ataque de abelhas em Maringá

Um homem de 51 anos sofreu uma reação alérgica grave após ser atacado por abelhas na UEM Universidade Estadual de Maringá (Noroeste), na tarde desta segunda-feira (7).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo o 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá, o homem fazia o trabalho de roçagem quando foi atacado pelos insetos. Os serviços de emergência foram acionados pela linha 192, e encontraram o homem deitado em uma calçada em frente ao CAP (Colégio de Aplicação Pedagógica) da universidade, já longe do local onde houve o ataque.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Ele estava consciente, mas apresentou dificuldade para respirar, inchaço ao redor dos olhos e urticária, o que caracteriza um quadro alérgico importante. Além dos bombeiros, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foram mobilizadas para o atendimento ao homem, que foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) da Zona Norte de Maringá. Ao todo, 8 bombeiros militares e 3 profissionais do Samu participaram do resgate.





Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe com vestimenta adequada isolou o local do ataque para evitar o risco de novas exposições de pessoas às abelhas. O responsável pelo prédio foi informado das medidas necessárias para remoção dos insetos.