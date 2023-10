Jataizinho terá treinamento de comunicação em casos de desastres naturais

A Comdec (Coordenadoria Municipal de Defesa Civil) de Jataizinho vai realizar um simulado de comunicação interna via rádio frequência durante toda a manhã deste sábado (7). O exercício pretende treinar e preparar seus membros para a comunicação eficiente, utilizando-se de ferramentas preciosas quando não existe mais sinal de telefone, de internet e energia elétrica no município - no caso, radiofrequência, também conhecida como radioamador.

O treinamento visa preparar as redes de defesa civil para situações de emergência como a enfrentada em janeiro de 2016, em que toda região Norte do Paraná recebeu, em dez horas, a quantidade de chuva esperada para todo o mês. Na ocasião, em consequência do alto volume de chuvas, o rio Jataizinho subiu cerca de três metros e transbordou, deixando moradores desabrigados. Na região de Londrina, os estragos atingiram mais de 12 mil pessoas.



