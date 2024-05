Jiboia transportada do Nordeste por engano é tratada em Londrina

Uma jiboia chegou terça-feira (dia 21) ao Hospital Veterinário da UniFil para exames, reabilitação e cuidados até ser encaminhada a um local adequado para viver. A cobra de aproximadamente 1 ano e meio estava no meio de uma carga de madeira vinda do Nordeste. Na hora de descarregar o caminhão, sexta-feira (17), em Mandaguari, pessoas viram a serpente e acionaram órgãos ambientais.





Com aproximadamente 1 ano e meio de vida, a cobra chegou com algumas escoriações, de acordo com a médica veterinária Daniele Martina, coordenadora do HV. Essa espécie, comum do Nordeste, pode crescer até 1,5 metro e chegar aos 30 anos de vida.

