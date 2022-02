Jovem de 21 anos ganha prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná no dia do nascimento de seu filho

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, entregou nesta quinta-feira (10) o prêmio de R$ 1 milhão do sorteio de fevereiro do programa Nota Paraná. O milionário da vez é Giovane H. de 21 anos, morador de Lobato, município do Noroeste do Estado. Na segunda (7), data do sorteio, outro acontecimento marcou a vida do rapaz: o nascimento do seu filho.

“Dois presentes maravilhosos que recebi no mesmo dia em minha vida. O nascimento do meu filho e R$ 1 milhão do Nota Paraná", comemorou.

O auxiliar de produção não acreditou quando a equipe do Nota ligou para contar a boa notícia. Ele fez apenas uma compra online, de menos de R$ 100, na qual colocou seu CPF e foi emitida uma nota fiscal. “Eu não esperava que pudesse ganhar, foi uma surpresa muito boa”, comentou.





Isso aconteceu porque toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa para os sorteios mensais, independentemente do valor. Depois, cada R$ 200 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período.





O segundo maior prêmio do sorteio, de R$ 200 mil, foi para a aposentada Terezinha, de Curitiba.

PRÊMIOS DE R$ 10 MIL – Todos os meses nos sorteios do Nota Paraná 40 pessoas são contempladas com prêmios de R$ 10 mil. Os ganhadores deste mês foram das seguintes cidades: Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Prudentópolis, Curitiba, Cascavel, Telêmaco Borba, Campo Mourão, Maringá, Icaraíma, Paulo Frontin, Piraquara, Iporã, Campina Grande do Sul, Londrina, Colombo, Carambeí, Palmas, Guaratuba, Campo Largo, Marechal Cândido Rondon, Cerro Azul e Campo Grande-MS (nota fiscal emitida no Paraná).





COMO PARTICIPAR – Para participar, basta se cadastrar no site www.notaparana.pr.gov.br e aderir ao regulamento. Ao solicitar seu CPF na nota, o cidadão ganhará um bilhete eletrônico na primeira compra do mês. Depois, cada R$ 200,00 em notas fiscais dá direito a um bilhete para o sorteio de seu respectivo período de adesão.





Os prêmios e também os créditos resultantes da devolução de parte do ICMS pago pelo contribuinte poderão ser utilizados para abater o valor integral ou parcial do IPVA ou transferidos para a conta bancária cadastrada.





Para participar do Paraná Pay é preciso acessar o cadastro no Nota Paraná e fazer o aceite. Mensalmente, o programa sorteia vouchers de R$ 100 para serem utilizados em estabelecimentos e serviços do setor de turismo no Estado.