Justiça mantém pena de nove anos de suspeito de estupro de vulnerável em Carlópolis

Em julgamento de recurso da defesa, o TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná) manteve a pena de nove anos e quatro meses de reclusão em regime inicial fechado aplicada a um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por estupro de vulnerável em Carlópolis (Norte Pioneiro).

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Conforme a denúncia, apresentada em outubro de 2021 pela Promotoria de Justiça da região, o réu, que trabalhava na cidade como disc jockey, tinha vídeos gravados por ele no celular e diversos outros armazenados no computador, com imagens de conteúdo erótico envolvendo crianças. A condenação em primeira instância – mantida pelo TJPR no julgamento do recurso – deu-se no dia 15 de fevereiro. O réu já estava preso preventivamente e teve a prisão mantida.

Continua depois da publicidade





Em outro processo, ele já havia sido condenado a cinco anos e dez meses de reclusão por filmar cenas com crianças e por armazenar os vídeos. Os são crimes previstos nos artigos 240 e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os delitos que levaram à condenação do réu foram levados à autoridade policial por sua então convivente, que encontrou os vídeos no celular do companheiro e informou o fato à polícia.