Locais para votação em Arapongas são alterados pela Justiça Eleitoral

3. Remanejamento de TODAS as seções do Colégio Estadual Marques de Caravelas para o local de votação Colégio Bom Jesus Mãe do Divino Amor (Rua Eurilemos, 1190);

DATAS PARA VOTAÇÕES

O primeiro turno ocorre no dia 2 de outubro e o eventual segundo turno será no dia 30 de outubro. As seções eleitorais serão abertas às 8h e encerrarão os trabalhos às 17h do horário de Brasília (DF).





A previsão é de que, com a unificação do horário de votação, a divulgação dos resultados para todos os cargos seja iniciada a partir das 17h da hora oficial de Brasília.